أمير الكويت: الخلاف الخليجى عابر واللقاءات الخليجية ترجمة لنوايا نبيلة





وكالات الأنباء

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن الخلاف الخليجى عابر واللقاءات الخليجية ترجمة للنوايا النبيلة من الجميع، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى بقصر بيان، الثلاثاء الماضى، رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والوفد المرافق له الذى يزور الكويت حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء الذى عقد بحضور ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة فى إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجى من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.