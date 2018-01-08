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أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 7 معلومات

الإثنين، 08 يناير 2018 02:30 ص
أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 7 معلومات محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تنشئ محافظة البحر الأحمر، أكبر محطة لمعالحة مياة الصرف الصحى بالمحافظة فى مدينة الغردقة، تمهيداً لربطها بشبكة الصرف الصحى التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة .

 

ويقدم "اليوم السابع"، لقراءه 7معلومات عن محطة المعالجة الثلاثية التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة، تعرف عليها..

 -يتم إنشاء محطة المعالجة الثلاثية على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة 

  - يتم تنفيذ المحطة من خلال شركة المقاولون العرب 

 - تضم محطة المعالجة الثلاثية 12 حوض لعملية معالجة مياة الصرف الصحى 

 - تعمل المحطة بمعالجة 9 آلاف متر مكعب مياة صرف صحى يوميا 

 - القدرة الأساسية للمحطة 150 ألف متر مكعب يوميا 

 - تقوم المحطة برى وزراعة 3 كيلو متر يوميا 

 - تحقق المحطة تطوراً كبيراً فى شبكة المرافق بجميع مدن المحافظة خلال الفترة القادمة.

 

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