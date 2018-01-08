أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 7 معلومات





البحر الأحمر - عماد عرفة

تنشئ محافظة البحر الأحمر، أكبر محطة لمعالحة مياة الصرف الصحى بالمحافظة فى مدينة الغردقة، تمهيداً لربطها بشبكة الصرف الصحى التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة .

ويقدم "اليوم السابع"، لقراءه 7معلومات عن محطة المعالجة الثلاثية التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة، تعرف عليها..

-يتم إنشاء محطة المعالجة الثلاثية على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة

- يتم تنفيذ المحطة من خلال شركة المقاولون العرب

- تضم محطة المعالجة الثلاثية 12 حوض لعملية معالجة مياة الصرف الصحى

- تعمل المحطة بمعالجة 9 آلاف متر مكعب مياة صرف صحى يوميا

- القدرة الأساسية للمحطة 150 ألف متر مكعب يوميا

- تقوم المحطة برى وزراعة 3 كيلو متر يوميا

- تحقق المحطة تطوراً كبيراً فى شبكة المرافق بجميع مدن المحافظة خلال الفترة القادمة.



