أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 7 معلومات

أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر × 7 معلوماتالإثنين، 08 يناير 2018 02:30 ص
البحر الأحمر - عماد عرفة
تنشئ محافظة البحر الأحمر، أكبر محطة لمعالحة مياة الصرف الصحى بالمحافظة فى مدينة الغردقة، تمهيداً لربطها بشبكة الصرف الصحى التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة .
ويقدم "اليوم السابع"، لقراءه 7معلومات عن محطة المعالجة الثلاثية التى يتم إنشائها بمدينة الغردقة، تعرف عليها..
-يتم إنشاء محطة المعالجة الثلاثية على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة
- يتم تنفيذ المحطة من خلال شركة المقاولون العرب
- تضم محطة المعالجة الثلاثية 12 حوض لعملية معالجة مياة الصرف الصحى
- تعمل المحطة بمعالجة 9 آلاف متر مكعب مياة صرف صحى يوميا
- القدرة الأساسية للمحطة 150 ألف متر مكعب يوميا
- تقوم المحطة برى وزراعة 3 كيلو متر يوميا
- تحقق المحطة تطوراً كبيراً فى شبكة المرافق بجميع مدن المحافظة خلال الفترة القادمة.
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