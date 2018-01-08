أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-1-2018 بقيمة جنيهين، بعد ارتفاعها صباح اليوم بنفس القيمة ليسجل عيار 21 مبلغ 644 جنيها فى التعاملات الفورية حتى الآن، مع توقعات بحدوث اضطراب فى سوق الذهب خلال الساعات القادمة بالتزامن مع حدوث تراجع لسعر الأوقية عالميا.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب فى مصر، يرتبط فى المقام الأول بأسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى تأثره بالسعر العالمى للأوقية، وأخيرا العرض والطلب، ومؤخرا زاد الطلب على المعدن الأصفر لكن مع ارتفاع الأسعار بهذه الدرجة فإن السوق سيعود إلى حالة الركود التى كان عليها فى الربع الثانى من 2017.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 21 : 644 جنيها

عيار 18: 553 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب :5136 جنيها

الأوقية: 1319 دولارا

الذهب عالميًا



هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعدما صعد الدولار بفضل توقعات بشأن مزيد من الزيادات فى سعر الفائدة الأمريكية هذا العام. ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 %لى 1317.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وفى الأسبوع الماضى لامس الذهب أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار.

وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضى للأسبوع الرابع على التوالي، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % اليوم إلى 1318.80 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.155 اليوم ليصعد من أقل مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 91.751 الذى سجله فى الثانى من يناير.

سعر الفضة



وهبط السعر الفورى للفضة 0.6 % إلى 17.12 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى فى شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار، وهبط البلاتين 0.3 %إلى 966.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار فى وقت سابق من الجلسة.