أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-1-2018.

البورصة توقف التداول على 4 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المالية هيرميس القابضة.



البورصة تربح 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 835.236 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 139.4 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 3.7 مليون جنيه، 36.6 مليون جنيه، 218.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% عند مستوى 2584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 14563 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 832 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 537 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 67 شركة، ولم تتغير 35 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 44.76 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 116.66 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 21.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 17.36 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.18 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.26%

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 21.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 55.03 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 7.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%