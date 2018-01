أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 8-1-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-1-2018، وجاءت أبرزها قرار محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إيقاف الكود الموحد (722023 ) من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاثنين وحتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل، وإعلان الشركة العربية للأسمنت، عن حصولها على الموافقة لإعادة هيكلة القرض الدولارى من البنك الأهلى المصرى، والذى يبلغ رصيده 30.9 مليون دولار.

رئيس البورصة يوقف متلاعباً لمدة شهر قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إيقاف الكود الموحد (722023 ) من التعامل بالشراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاثنين وحتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً إلى القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التى تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومى.

كان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، قد أصدر فى مارس الماضى، قرارا رقم (37) لسنة 2017 بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها محمد فريد، هذا القرار منذ توليه مطلع أغسطس.

العربية للأسمنت تعيد هيكلة قرض بقيمة 30.9 مليون دولار أعلنت الشركة العربية للأسمنت، عن حصولها على الموافقة لإعادة هيكلة القرض الدولارى من البنك الأهلى المصرى، والذى يبلغ رصيده 30.9 مليون دولار، وسيتم سداد القرض على عدد 15 قسط ربع سنوى بقيمة 2 مليون دولار، بعائد مدين للعملات الأجنبية بواقع 5% هامش فوق سعر الليبور، على أن يتم الانتهاء من سداد كامل القرض فى الأول من يوليو عام 2021.

يذكر أن الشركة العربية للأسمنت، أعلنت فى آخر بيان لنتائجها المالية إلى تحقيق صافى ربح بقيمة 167.7 مليون جنيه فى الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2017، مقابل صافى ربح بلغ 157.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2016، كما وصلت نسبة الارتفاع فى الأرباح خلال الربع الثالث لعام 2017 إلى 561% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.



البورصة تعلق العروض على أورنج قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

كما قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركة أورنج مصر للاتصالات، لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.



صندوق عقارى يشترى 16 مليون سهم ببالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن شراء صندوق استثمار عقارى عالمى اسمه "UP P CAPITAL INVESTMENT OWNER BY UNION PROPERTIES ONE PERSON COMPANY CO.L.L.C" عدد 16 مليون سهم من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.68% من أسهم الشركة، وتم الافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن إجمالى قيمة الصفقة 64 مليون جنيه بسعر 4 جنيهات للسهم، وتم تنفيذ الصفقة بواسطة شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.