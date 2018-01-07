video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

CNN: العثور على زجاجة فودكا قيمتها 1.3 مليون دولار بعد أيام من سرقتها

الأحد، 07 يناير 2018 03:01 م
CNN: العثور على زجاجة فودكا قيمتها 1.3 مليون دولار بعد أيام من سرقتها زجاجة الفودكا الأغلى فى العالم


كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق


كشفت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، العثور على أغلى زجاجة فودكا فى العالم، والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد أيام من سرقتها من داخل أحد الملاهى الليلية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

وذكرت الشبكة، أن متحدث باسم الشرطة فى كوبنهاجن قد أعلن العثور على الزجاجة فارغة وإن كانت غير متضررة بموقع للبناء، وذلك بعد سرقتها من ملهى ليلى. وقال براين إنجبرج، صاحب ملهى "كافيه 33" إن الزجاجة مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة بالألماس، وتحمل ميزات من الشكل مستوحاة من السيارات الكلاسيكية.

وأضاف إنجبرج، الذى يدعى أن لديه مجموعة تضم 1200 زجاجة من الفودكا، أن الزجاجة كانت لديه على سبيل الاستعارة من مالكها الأصلى رجل الأعمال الروسى ليون دارتز، صاحب شركة دارتز موتورز، ولا يعتقد أن الفودكا المفقودة تؤثر على قيمة الزجاجة.

وأوضح قائلا، إن الزجاجة صنعت منذ عامين أو ثلاثة، ويشير إلى أن "قيمتها التاريخية" مبنية على المواد الباهظة المستخدمة فيها التى جعلتها أغلى زجاجة فودكا فى العالم، مضيفا أن صور الزجاجات الأخرى التى تزعم أنها الأغلى فى العالم غير حقيقية.

وصرحت الشرطة أن عمال البناء عثروا على الزجاجة الفارغة فى موقع بناء ببلدة شارلوتنلوند شمال كوبنهاجن، وسلموها إلى الشرطة المختصة باختبارات الطب الشرعى بهذا الخصوص.

وتم الإبلاغ عن الزجاجة المسروقة للشرطة الأربعاء، وقالت أجهزة الأمن إن اللص الذى ما زال مجهولا، وربما استخدم مفتاحا لفتح الأبواب المغلقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 450 زجاجة فودكا محلية الصنع

بالصور.. جاستين بيبر فى"ورطة" بعد ادعاء فتاة "تخديرها"فى الأستوديو الخاص به..بيلى: شربت "فودكا وعصير الليمون" فشعرت بالغثيان ودخلت فى نوبة بكاء.. ومدير أعمال بيبر: تنشر الشائعات و"بتعمل دعايا لنفسها"

بالصور.. ضبط 2988 زجاجة فودكا داخل بدروم منزل مقاول بمطروح

الدانمارك

كوبنهاجن

اخبار العالم

فودكا

خمور

اغلى زجاجة فودكا



لا تفوتك
"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

وزارة الصحة تخصص "خط ساخن" للاستفسار عن علاج الإدمان

وزارة الصحة تخصص "خط ساخن" للاستفسار عن علاج الإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة