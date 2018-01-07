CNN: العثور على زجاجة فودكا قيمتها 1.3 مليون دولار بعد أيام من سرقتها





كتبت ريم عبد الحميد





كشفت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، العثور على أغلى زجاجة فودكا فى العالم، والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد أيام من سرقتها من داخل أحد الملاهى الليلية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

وذكرت الشبكة، أن متحدث باسم الشرطة فى كوبنهاجن قد أعلن العثور على الزجاجة فارغة وإن كانت غير متضررة بموقع للبناء، وذلك بعد سرقتها من ملهى ليلى. وقال براين إنجبرج، صاحب ملهى "كافيه 33" إن الزجاجة مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة بالألماس، وتحمل ميزات من الشكل مستوحاة من السيارات الكلاسيكية.

وأضاف إنجبرج، الذى يدعى أن لديه مجموعة تضم 1200 زجاجة من الفودكا، أن الزجاجة كانت لديه على سبيل الاستعارة من مالكها الأصلى رجل الأعمال الروسى ليون دارتز، صاحب شركة دارتز موتورز، ولا يعتقد أن الفودكا المفقودة تؤثر على قيمة الزجاجة.

وأوضح قائلا، إن الزجاجة صنعت منذ عامين أو ثلاثة، ويشير إلى أن "قيمتها التاريخية" مبنية على المواد الباهظة المستخدمة فيها التى جعلتها أغلى زجاجة فودكا فى العالم، مضيفا أن صور الزجاجات الأخرى التى تزعم أنها الأغلى فى العالم غير حقيقية.

وصرحت الشرطة أن عمال البناء عثروا على الزجاجة الفارغة فى موقع بناء ببلدة شارلوتنلوند شمال كوبنهاجن، وسلموها إلى الشرطة المختصة باختبارات الطب الشرعى بهذا الخصوص.

وتم الإبلاغ عن الزجاجة المسروقة للشرطة الأربعاء، وقالت أجهزة الأمن إن اللص الذى ما زال مجهولا، وربما استخدم مفتاحا لفتح الأبواب المغلقة.