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9 ضوابط للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.. تعرف عليها

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 ص
9 ضوابط للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.. تعرف عليها الهيئة العامة للتنمية الصناعية


كتب عبد اللطيف صبح
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تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وحدد مشروع القانون 9 قواعد تُوضح كيفية التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وهى:

 

1- يكون التصرف فى العقارات وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

2- للجهات صاحبة الولاية أن تُنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الواقعة تحت ولايتها لإقامة مشروعات صناعية.

3- يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بمراعاة الخطة الصناعية للدولة.

4- يكون التصرف فى العقارات بناءً على طلب صاحب الشأن أو دعوة او إعلان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

5- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة.

6- فى حالات التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل لا تزيد مدة الترخيص عن 50 عامًا قابلة للتجديد.

7- فى حالات التصرف فى العقارات بالبيع لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى.

8- يجوز لهيئة التنمية الصناعية الدعوة لإقامة مشروعات صناعية بأسعار محددة سلفًا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضى أو العقارات.

9- يكون تقدير الثمن وفقًا لصور التصرف وعن طريق لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية وأعضاء من ذوى الخبرة.


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