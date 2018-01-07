150 قرصا مخدرا وضعت عاطل بولاق الدكرور فى خانة الاتهام





كتب بهجت أبو ضيف





ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عاطل بشارع مسجد السنية ببولاق الدكرور لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدراة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث الجيزة بتردد عاطل على شارع مسجد السنية لترويج المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وإعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته 150 قرصا مخدرا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.