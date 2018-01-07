15 يوما حبسا لـ"حدثين" سرقا توك توك بالإكراه فى البدرشين

كتب سليم على

جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة، حبس حدثين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من طفل فى البدرشين.

كانت البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغا من سائق توك توك، اتهم فيه اثنين بتهديده بسلاح أبيض وسرقة التوك توك الخاص به.

وأشار المجنى عليه، إلى أن واحدا من المتهمين طلب منه توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم مقابل مبلغ، وبعد دقائق من سيرهما، طلب منه أن يتوقف قليلا لاصطحاب صديقه، واستقل الاثنان التوك توك مع المجنى علية، وطلبا منه ترك مفتاحه والنزول منه ولكنه رفض، ما دفع أحدهم لتهديده بسلاح ودفعه خارج التوك توك والاستيلاء علية والفرار به.

توصلت التحريات إلى هوية المتهمين وبالقبض عليهما تبين أنهما حدثان وباستجوابهما اعترفا بجريمتهما فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبسهما على ذمته.