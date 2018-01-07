video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"1000 جنيه غرامة" عقوبة استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع بدمياط

الأحد، 07 يناير 2018 05:00 ص
"1000 جنيه غرامة" عقوبة استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع بدمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط معتزالشربينى
إضافة تعليق


قال المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط: إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قرر فرض غرامة فورية قدرها1000 جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق.

وأضاف عىسل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحافظ كلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى متابعة تنفيذ القرار وأشار إلى أن المحافظ أعلن أنه فى حالة عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة يتم خصمها من راتبه.

وأشار عسل إلى أن ذلك يأتى على خلفية تعمد أصحاب المحال والمعارض استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أمام المحال أو غسل وجهات المحلات والمعارض بما يمثل إهدار للمال العام سواء من استغلال مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها أو تدمير الطرق وتأكلها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مياه دمياط": فوز إدارة التوعية والخط الساخن بالتقييم على مستوى الشركات

اخبار محافظة دمياط

اخبار دمياط

مياه الشرب

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة