"1000 جنيه غرامة" عقوبة استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع بدمياط





دمياط معتزالشربينى





قال المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط: إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قرر فرض غرامة فورية قدرها1000 جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق.

وأضاف عىسل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحافظ كلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى متابعة تنفيذ القرار وأشار إلى أن المحافظ أعلن أنه فى حالة عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة يتم خصمها من راتبه.

وأشار عسل إلى أن ذلك يأتى على خلفية تعمد أصحاب المحال والمعارض استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أمام المحال أو غسل وجهات المحلات والمعارض بما يمثل إهدار للمال العام سواء من استغلال مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها أو تدمير الطرق وتأكلها.