10 قرارات ينتظرها القطاع الصناعى فى 2018.. تعرف عليها





كتب – إسلام سعيد





ينتظر القطاع الصناعى فى مصر عددا من القرارات والأحداث الهامة خلال عام 2018 .. يرصد "اليوم السابع" أهم الأحداث والقرارات المنتظره خلال 2018.

-الانتهاء من الميكنة الكاملة لهيئة التنمية الصناعية.

-سحب الأراضى الصناعية غير المستغلة وعددها 4700 قطعة واستثناء من قام بتوفيق الأوضاع

-2018 التطبيق الحقيقى لقانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

-القطاع الصناعى ينتظر 17 مليون متر أراضى خلال العام الجارى.

-خروج استراتيجية صناعة السيارات إلى النور.

-قطاع الصناعة ينتظر الانتهاء من تعديلات القانون 141 الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-ترفيق المرحلة الثانية من مدينة الروبيكى فى الجلود وانتهاء دراسات مرغم للبلاستيك.

-طرح 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة خلال 2018 منها 7 مجمعات بالصعيد.

-الاستمرار فى طرح المصانع المجهزة بالتراخيص.

-حسم ملف مدينة النسيج فى المنيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، اطلقت عددا من الاستراتيجيات خلال الفترة الأخيرة أبرزها استراتيجية 2020 إلى جانب استراتيجية 2023 الخاصة بتنمية الصادرات الخارجية، كما تعكف على الانتهاء من تطوير 5 قطاعات تصديرية خلال 2018.