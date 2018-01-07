"يلا أونلاين" يستعرض مميزات وعيوب تطبيق تروكولر





كتب حسن رمضان





أكد خالد محمد مؤسس صفحة Android E mpire أن تطبيق "تروكولر" ليس فقط للتعريف باسم المتصل على الهواتف الذكية ، ولكنه له مزايا أخرى مثل الكشف عن بيانات أخرى للمتصل مثل الإيميل وحساب فيسبوك وتويتر.

وأضاف خالد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" عبر محطة نغم إف إم، أن التطبيق يتيح أيضاً الكشف عن المكالمات المزعجة، وهي من المميزات الهامة، حيث يمكن للشخص أن يتجاهل المكالمة إذا ظهر له أنها قادمة من رقم مزعج، ويمكن أيضاً حجبه فيما بعد.

وشدد خالد، على أن تطبيق "تروكولر" بمجرد تحميله على الموبايل فإنه يحصل على صلاحيات الاطلاع على الأرقام والرسائل المسجلة على الهاتف، وهو ما يعد اختراقاً لخصوصية المستخدم ويمثل أحد العيوب الخطيرة في التطبيق.

أما عن الأسماء التي تظهر بطريقة غير لائقة، فأوضح مؤسس صفحة Android Empire أن المستخدم يستطيع من خلال إعدادات التطبيق أن يقوم بتغيير اسمه بشرط أن يكون له حساب رسمي على التطبيق، أما في حالة عدم التسجيل ففي تلك الحالة قد يقوم التطبيق باختيار الاسم بشكل عشوائي من خلال مستخدمين آخرين قاموا بتسجيل الرقم قبل ذلك.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعي متخصص في التكنولوجيا، يذاع يومي الأحد والخميس في تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣، وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.