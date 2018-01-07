وفد من القوات المسلحة يقدم تهنئة العيد لوالدة الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة

وفد من القوات المسلحة يقدم تهنئة العيد لوالدة الشهيد أبانوب صابر بالقنطرةالأحد، 07 يناير 2018 07:10 م
وفد من القوات المسلحة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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فى لفتة إنسانية من القوات المسلحة التى تضرب أروع الأمثال فى التضحية والشجاعة والتقدير وعدم نسيان أبنائها الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن، قام وفد من القوات المسلحة بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الى والدة الشهيد أبانوب صابر جاب الله التى اغتالته أيادى الإرهاب الغاشمة فى سيناء فى منزلها مؤكدين أنهم لاينسوا أبنائهم الشهداء.
وقالت والدة الشهيد إننى أشكر قيادات القوات المسلحة على شعورهم النبيل وأنهم دائما سباقين بالخير فإنهم لايتركوا اى مناسبة الا حضروا لى .
كما قام عددا كبير من كبار عائلات وتجار القنطرة غرب بتقديم التهنئة أيضا لأسرة الشهيد أبانوب صابر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
منزل الشهيد ابانوب صابر من الخارج
جانب من الاهالى
شقيق الشهيد ابانوب يحمل الورود
والدة الشهيد ابانوب صابر
العميد احمد الدسوقى مع والدة الشهيد
والدة الشهيد ابانوب صابر
صور الشهيد فى مدخل منزله
جانب من المهنئين
المنهئين امام منزل الشهيد ابانوب
وفد القوات المسلحة اثناء وصوله منزل الشهيد ابانوب
وفد القوات المسلحة يحمل الورود
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فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده
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