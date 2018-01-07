وفد من "أوقاف شبرا الخيمة" يهنئ الأنبا مرقس والأقباط بعيد الميلاد

وفد من "أوقاف شبرا الخيمة" يهنئ الأنبا مرقس والأقباط بعيد الميلادالأحد، 07 يناير 2018 06:53 م
جانب من التهنئة
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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وصل منذ قليل، وفد من مديرية أوقاف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتقديم التهنئة إلى الأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، بقيادة الشيخ نادر حسن مدير إدارة أوقاف غرب شبرا الخيمة، والشيخ أحمد مصطفى المنسق الإعلامى، والشيخ أسامة الدالى والشيخ محمد لبيب والشيخ إسلام مرضى والشيخ ناصر شيبه والشيخ ياسر مجاهد والشيخ محمد صابر .
وأكد "أحمد مصطفى " منسق الإعلام بالأوقاف، إن الأوقاف شاركت الأقباط عيدهم، لتعلن للعالم أجمع أن المصريين جميعا يد واحدة ونسيج واحد، ولن يستطيع أى إنسان أن يفرق بينهم.
كما قام أعضاء مجلس النواب بمحافظة القليوبية، وهم النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر ، والنائب المهندس محمود عطية ، النائب حسين عشماوي والنائب المهندس عبد السلام الخضراوى والنائب سيد حماد والنائبة ثريا الشيخ ، بتقديم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، كما قام أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، ومنسق جروب ف ى حب شبرا الخيمة وكوكبة من اهالي وشباب العمل العام بشبرا الخيمة بتقديم التهاني للإخوة الأقباط ، فى جو ملأه الحب والمحبة الصادقة .
وكان فى استقبالهم المستشار رمسيس الديرى وكيل المجلس الملى و هانى عايد مدير العلاقات العامة بمطرانية شبرا الخيمة .
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