وفاة رائد الفضاء الأمريكى المخضرم "جون يونج" عن 87 عاما





(رويترز)





قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء الأمريكى المخضرم جون يونج توفى عن عمر يناهز 87 عاما. وكان يونج الذى سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء.

وفى عام 1972 أصبح يونج وهو طيار سابق بالبحرية الأمريكية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطأت أقدامهم سطح القمر.

وقالت ناسا فى بيان على تويتر "نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونج"...ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.

وكان يونج واحدا من أكثر رواد الفضاء انجازا فى تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي. فلقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيمينى التابع لناسا فى منتصف الستينيات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر ورحلتين على مكوك فضاء فى الثمانينيات.

وتقاعد فى عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأمريكية.. ووصل يونج إلى سطح القمر فى أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التى كانت المهمة 16 لأبولو.