وصول 107 آلاف سائح ألمانى إلى مدينة الغردقة خلال ديسمبر الماضى

وصول 107 آلاف سائح ألمانى إلى مدينة الغردقة خلال ديسمبر الماضىالأحد، 07 يناير 2018 03:30 ص
مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مصدر سياحى، أن مدينة الغردقة استقبلت خلال شهر ديسمبر الماضى، قرابة 107 آلاف سائح ألمانى الجنسية، وصلوا عن طريق مطار الغردقة للفنادق المختلفة.
وأكد المصدر السياحى، الذى رفض ذكر اسمه لـ"اليوم السابع"، أن الجنسية الألمانية تعد الأكثر وصولاً لمدينة الغردقة، مؤكدًا أن وصول السياح الألمان لمدينة الغردقة خلال ديسمبر الماضى يمثل أكثر من 50% من نسبة الوصول العام لجميع الجنسيات.
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