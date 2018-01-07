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الأحد، 07 يناير 2018 10:50 م
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وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

الأحد، 07 يناير 2018 02:03 م
وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير النفط


رويترز
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قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبى للصحفيين في بغداد اليوم الأحد، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير .

وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.


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