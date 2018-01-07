وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير





رويترز





قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبى للصحفيين في بغداد اليوم الأحد، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير .

وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.