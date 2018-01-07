وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

وزير النفط العراقى: نبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية ينايرالأحد، 07 يناير 2018 02:03 م
النفط
رويترز
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قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبى للصحفيين في بغداد اليوم الأحد، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير .
وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.
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