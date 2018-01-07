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وزير الطاقة الجزائرى يزور بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين

الأحد، 07 يناير 2018 03:56 م
وزير الطاقة الجزائرى يزور بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين حقل نفط


كتب: أحمد أبو حجر
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أكد وزير الطاقة الجزائرى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مجال الطاقة والنفط والغاز.

 

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى، وقال وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى، إن الهدف من هذه الزيارة هو لاجراء المباحثات والمشاورات واللقاءات مع اشقائناً فى العراق، وذلك لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها، خصوصا أن شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الاهداف المشتركة بين الأشقاء فى العراق والجزائر.

 

من جهته: قال وزير النفط جبار على اللعيبى، إن العراق حريص على تطوير العلاقات الثنائية مع الاشقاء فى الجزائر مشيدا بالعلاقات التاريخية والتعاون النفطى فى حقبة السبعينات من القرن الماضى، مؤكدا أن الوفد الشقيق سيلتقى جميع المسؤولين فى الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التى يسعيان لها.

 

وعبر وزير النفط عن أمله فى تحقيق خطوات ملموسة نحو عقد تعاون شراكة مع "سوناطراك "، التى يمكن الاستفادة من خبرتها فى تطوير صناعة الغاز والاستثمار الامثل لهذه الثروة  فضلا عن المجالات الأخرى .

 

وكان وزير الطاقة الجزائرى قد وصل بغداد على رأس وفد لإجراء مباحثات مع المسؤولين فى وزارة النفط وإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين .

 

 


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