وزير البيئة: تحديد سبب وفاة حوت الإسكندرية بعد تشريحه والأرجح "النوة"





كتبت أسماء نصار





أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم تشكيل لجنة من المحميات الطبيعية ومعهد علوم البحار تحت إشراف محافظ الإسكندرية لمعرفة سبب نفوق "الحوت" ووصوله إلى شاطىء رشدى فى الإسكندرية، موضحا أنه تم أخذ عينات من الحوت لتحليلها، وسيتم تحديد سبب الوفاة بعد تشريحه.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هناك صعوبة فى نقل الحوت من المكان الموجود فيه حالياً بسبب وجود شاليهات كثيرة فى المنطقة التى وصل إليها، مشيراً إلى أنه قد يتم الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة فى نقله إلى شاطىء آخر، وسيتم التخلص منه إما الدفن أو التحنيط.

وأكد فهمى أن التقرير المبدئى يشير إلى أن الحوت نفق منذ فترة وجيزة، والسبب الأرجح للنفوق هو النوة وارتفاع أمواج البحر، إلا أنه لا يمكن تحديد سبب النفوق حتى يتم الانتهاء من التقرير النهائى من قبل اللجنة المشكلة، مستبعداً أن يكون التلوث السبب الرئيسى فى نفوق الحوت.

يشار إلى أن الحوت النافق ذو الزعنفة الظهرية نوعه أنثى وعمره من 7 إلى 8 سنوات، وهو من الثدييات البحرية وموطنه الأصلى المحيط الأطلنطى، وطوله 12 مترا، أسود فى أبيض ويزن حوالى 4 أطنان، وتسببت "النوة" فى قذفه إلى الشاطئ ودخوله من مضيق جبل طارق.