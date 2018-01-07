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وزير الأوقاف يقرر تفعيل صفحته الشخصية لتلقى الشكاوى

الأحد، 07 يناير 2018 02:54 ص
وزير الأوقاف يقرر تفعيل صفحته الشخصية لتلقى الشكاوى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة


كتب لؤى على
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 قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تفعيل صفحته الشخصية لتلقى أى شكاوى تتعلق بشئون وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف وبخاصة أى شكاوى فساد، وذلك بشرط جدية الشكاوى، وستزداد هذه الجدية كلما دعمت الشكوى بالمستندات، غير أنه لا ينظر في الشكوى المجهلة، ولسرعة البت الشكوى والاهتمام بها يرجى من الشاكى أن يسجل رقم هاتفه ورقمه القومى، مع تأكيدنا والتزامنا بألا يضار أى شاك بسبب شكواه ما لم تكن كيدية أو مضللة.   

 
 وفيما يتصل بانتظام العمل وجه وزير الأوقاف بتحديد مسئول فى كل مديرية وكل إدارة لتلقى شكاوى المواطنين وتسجيلها رسميا والرد عليها وإحاطة الوزارة شهريا بما يتم فى ذلك تفصيلا، واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، وتكليف رئيس قطاع مكتب الوزير بالمتابعة ، وعرض أى شكوى مستوفاة اسم الشاكى ورقمه القومى ورقم هاتفه بشأن أى قيادة مدير إدارة فصاعدا على الوزير شخصيا.   
 
        تسجل الشكاوى على الرابط التالى www.almokhtarone.com تحت العنوان المخصص لذلك "لجنة مكافحة الفساد والإهمال" .
 

 


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