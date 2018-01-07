وزير الأوقاف يقرر تفعيل صفحته الشخصية لتلقى الشكاوى





كتب لؤى على





قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تفعيل صفحته الشخصية لتلقى أى شكاوى تتعلق بشئون وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف وبخاصة أى شكاوى فساد، وذلك بشرط جدية الشكاوى، وستزداد هذه الجدية كلما دعمت الشكوى بالمستندات، غير أنه لا ينظر في الشكوى المجهلة، ولسرعة البت الشكوى والاهتمام بها يرجى من الشاكى أن يسجل رقم هاتفه ورقمه القومى، مع تأكيدنا والتزامنا بألا يضار أى شاك بسبب شكواه ما لم تكن كيدية أو مضللة.