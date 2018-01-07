video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى.. الجمعة

الأحد، 07 يناير 2018 01:46 م
وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى.. الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب لؤى على
إضافة تعليق


 يتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على رأس قافلة دعوية إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى يوم الجمعة القادمة 25 من ربيع الآخر 1438هـ الموافق 12 من يناير 2018، حيث تكون الخطبة بعنوان" نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها" وتضم القافلة عددًا من شباب علماء وزارة  الأوقاف.

وتأتى مشاركة الوزير في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الراهنة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يقرر تفعيل صفحته الشخصية لتلقى الشكاوى

وزير الاوقاف

محافظة اسوان

خطبة الجمعة



لا تفوتك
أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة