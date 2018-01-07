وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى.. الجمعة

وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى.. الجمعةالأحد، 07 يناير 2018 01:46 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
يتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على رأس قافلة دعوية إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى يوم الجمعة القادمة 25 من ربيع الآخر 1438هـ الموافق 12 من يناير 2018، حيث تكون الخطبة بعنوان" نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها" وتضم القافلة عددًا من شباب علماء وزارة الأوقاف.
وتأتى مشاركة الوزير في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الراهنة.
إضافة تعليق
صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون
صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة