وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى.. الجمعة





كتب لؤى على





يتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على رأس قافلة دعوية إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى يوم الجمعة القادمة 25 من ربيع الآخر 1438هـ الموافق 12 من يناير 2018، حيث تكون الخطبة بعنوان" نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها" وتضم القافلة عددًا من شباب علماء وزارة الأوقاف.

وتأتى مشاركة الوزير في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الراهنة.