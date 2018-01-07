وزارة البيئة: حوت الإسكندرية النافق من الأنواع المهددة بالإنقراض





كتبت أسماء نصار





أكدت وزارة البيئة أن الحوت النافق بالإسكندرية هو نفس نوع الحوت الذى ظهر فى يوليو 2016 بمارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة فى المياه المصرية، والمصنف عالمياً "مهدد بخطر الإنقراض" طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن المعاينة المبدئية كشفت أنه حيوان بحرى نافق وهو أنثى حوت بالغة من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية ويبلغ طولها حوالى 13م وعمرها التقريبى 8 سنوات وتزن حوالى 4 أطنان بمنطقة رشدى وهى عبارة عن لاجون ضحل ويرجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة انفصال الحوت عن سرب من الحيتان نتيجة العوامل الطقسية السيئة التى سادت خلال الأيام الثلاث الماضية حيث بلغت ارتفاع الأمواج حوالى 6 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ 100 كم /ساعة مع تيارات بحرية قوية مما قد يكون قد أدى إلى جنوح الحوت إلى تلك المنطقة الضحلة وعدم تمكنه من الخروج الى المياه العميقة مرة أخرى، ويتم حاليا استكمال الدراسات المعملية للعينات التى تم أخذها من خلال معهد علوم البحار للوقوف على الأسباب الفعلية للوفاة خاصة فى ظل عدم وجود أى إصابات ظاهرية تدل على سبب النقوق حتى الآن.

وأكدت الوزارة أنه نظراً لصعوبة وصول المعدات الثقيلة للشاطئ المتواجد به الحوت، يتم حالياً بالتنسيق مع القوات البحرية بالإسكندرية وكافة الجهات المعنية الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لانتشال الحوت من على الشاطئ تمهيداً للنقل للموقع المخصص للدفن الآمن بعد تجهيز المواد اللازمة لذلك حيث يتم وضع الحوت النافق فى حفرة بعمق مناسب وتغطيته بكمية من الجير الحى والمشمع البلاستيك لضمان سرعة عملية التحلل ومن ثم استعادة الهيكل العظمى فيما بعد للاستفادة منه في الأبحاث العلمية.

ويتغذى الحوت ذو الزعنفة الظهرية على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم، من خلال تصفية المياه من الكائنات الحية بواسطة شبكة من الخيوط الدقيقة تتدلى من فكه العلوى.

وتحتاج هذه الأنواع من الحيتان الى كميات كبيرة من الغذاء يتناسب مع حجمها الكبير، الذى يقدر فى اليوم الواحد بعدة مئات من الكيلوجرامات مما يستلزم قيامها بالحركة الدائمة

يشار إلى أن غرفة عمليات وزارة البيئة تلقت بلاغا بالعثور على سمكة كبيرة الحجم بمياه البحر بشاطئ رشدى أمام أحد الفنادق، انتقل على الفور فريق التدخل السريع بوزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد عيسوى رئيس محميات المنطقة الشمالية يرافقه الدكتورة عبير السحرتى رئيس معهد علوم البحار بالإسكندرية وتم تشكيل فريق عمل ميدانى تحت اشراف نائب محافظ الإسكندرية.