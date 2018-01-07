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هيلى: لا رجعة فى موقف ترامب حول المحادثات مع كوريا الشمالية

الأحد، 07 يناير 2018 06:18 م
هيلى: لا رجعة فى موقف ترامب حول المحادثات مع كوريا الشمالية نيكى هيلى


أ ش أ
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هيلى، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لم تغير الشروط المسبقة التى وضعها ترامب إزاء المحادثات مع كوريا الشمالية وسط تصاعد أزمة كوريا الشمالية النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت هيلى - فى تصريح أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "لا يوجد تراجع (بخصوص شروط ترامب)، فما قاله (ترامب) فى الأساس هو نعم يمكن أن يكون هناك وقت يمكننا التحدث فيه مع كوريا الشمالية، إلا أن أشياءً كثيرة يجب أن تحدث قبل إجراء ذلك بالفعل". 


وتابعت هيلى قائلة إن كوريا الشمالية يجب أن تتوقف عن إجراء الاختبارات النووية، كما يجب أن يظهروا رغبتهم فى إجراء محادثات بشأن حظر أسلحتهم النووية، مؤكدةً أن هذه الأشياء يجب أن تحدث.


ولفتت هيلى إلى أن الولايات المتحدة ستكون "ذكية هذه المرة" عندما تأتى إلى طاولة التفاوض مع زعيم الشطر الشمالى، كيم جونج-أون. 
وفى السياق ذاته، شددت هيلى على أن بيونج يانج يجب أن توقف اختبار أسلحتها النووية لفترة زمنية طويلة لكى يُلبوا متطلبات بدء المحادثات مع واشنطن، مشيرة إلى خطورة الوضع فى الشطر الشمالى. 


وجاءت تصريحات هيلى عقب اعتزام الكوريتين على إجراء محادثات، بعد غد الثلاثاء.

 


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