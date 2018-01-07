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هيلى: تغريدة ترامب عن الزر النووى "نبهت" كيم لخطورة الوضع

الأحد، 07 يناير 2018 09:00 م
هيلى: تغريدة ترامب عن الزر النووى "نبهت" كيم لخطورة الوضع نيكى هيلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة


واشنطن (رويترز)
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، اليوم الأحد، إن تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية.

كان الزعيم الكورى الشمالى قد أكد الأسبوع الماضى أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام مما دفع ترامب للرد فى تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الزر الأمريكى الذى يمتلكه أكبر وأقوى.

ولقى هذا التعليق انتقادات بما فى ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى سابقا، والذى قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة فى واشنطن.

وقالت هيلى لدى سؤالها فى برنامج تبثه شبكة إيه.بي.سى عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة "أعتقد أن عليه (ترامب) دائما إبقاء كيم متنبها. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التى لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية".

وأضافت أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم، وتابعت "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أمريكا.

"نريد دائما أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلى بأعلى درجات الحذر والحرص فى أقوالكم وأفعالكم".


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هيلى

تغريدة ترامب

الزر النووى

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