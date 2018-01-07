هيئة الأوقاف: ننتهى من المشروعات الإسكانية العالقة لتسليمها قريبا





كتب اسماعيل رفعت





قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة ستنتهى قريبا من المشروعات الإسكانية العالقة لتسليمها قريبا، والتى كانت تعانى مشاكل فى التسويق، معلنًا بدء حلها، لافتًا إلى أنه يوجد مشروعات منتهية منذ سنوات ولم يتم تسليمها بسبب عدم توفير الخدمات فى العاشر من رمضان، وفى مدينة بدر.

وأضاف عبدالحافظ، فى تصريح خاص، أنه جرى حل مشاكل الإسكان المتعلقة بمشاركة بنك التعمير وشركة تسويق للانتهاء من هذا المشروع سريعا وتحصيل عائده كاش من خلال الجهتين مع طرحه قريبا للشباب.