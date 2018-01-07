هبوط اضطرارى لطائرة ألمانية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة سائحة

كتبت-رحاب نبيل

هبطت بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، طائرة ألمانية اضطراريا قادمة من الغردقة فى طريقها إلى فرانكفورت ، لإنقاذ حياة سائحة ألمانية تعرض لوعكة صحية وفقدان للوعى أثناء الرحلة، وتم إلغاء سفرها وعمل الإسعافات الأولية لها.

وأوضحت مصادر طبية بالمطار، أنه أثناء عبور رحلة ألمانية "جن إكسبريس" رقم 91 لمطار القاهرة الدولى، قادمة من الغردقة فى طريقها إلى فرانكفورت، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة الألمانية "نيكول هانز" 61 عاما، قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بالمطار، وتم السماح له بالهبوط الاضطرارى على موقع 20 بأرض المهبط، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية وإلغاء سفرها، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس لتلقى العلاج بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.