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الأحد، 07 يناير 2018 08:50 م
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ويسحب أوراق ترشحه غدا..

هانى ضاحى وزير النقل الأسبق يقرر الترشح لمنصب نقيب المهندسين

الأحد، 07 يناير 2018 07:46 م
هانى ضاحى وزير النقل الأسبق يقرر الترشح لمنصب نقيب المهندسين هانى ضاحى وزير النقل الأسبق


كتب رضا حبيشى
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قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، الترشح على منصب نقيب المهندسين فى الانتخابات المقرر إجراءها بداية شهر مارس المقبل 

وعلم "اليوم السابع"، أن وزير النقل الأسبق استجاب لرغبة وطلب قطاع كبير من المهندسين طالبوه بالترشح لمنصب نقيب المهندسين، وإنه سيتوجه صباح غد لسحب أوراق ترشحه

 

 


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