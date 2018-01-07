هانى ضاحى وزير النقل الأسبق يقرر الترشح لمنصب نقيب المهندسين





كتب رضا حبيشى





قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، الترشح على منصب نقيب المهندسين فى الانتخابات المقرر إجراءها بداية شهر مارس المقبل

وعلم "اليوم السابع"، أن وزير النقل الأسبق استجاب لرغبة وطلب قطاع كبير من المهندسين طالبوه بالترشح لمنصب نقيب المهندسين، وإنه سيتوجه صباح غد لسحب أوراق ترشحه.