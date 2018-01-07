نيجيريا تبدأ عملية إجلاء كبرى لمواطنيها من ليبيا





طرابلس (رويترز)





قال وزير الخارجية النيجيرى جيفرى أونياما، السبت، إن بلاده بدأت فى توجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، وإن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه، ويمثل النيجيريون العدد الأكبر من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون السفر منها إلى إيطاليا عبر البحر.

ومنذ أن بدأت فصائل مسلحة محلية ومعها خفر السواحل الليبى فى منع مزيد من المهاجرين من مغادرة ليبيا فى يوليو تموز من العام الماضى تقطعت السبل بعدد كبير منهم فى بلد يعانون فيه عادة من أوضاع معيشية صعبة وإساءة معاملة وإجبارهم على العمل.

وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها فى إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر فى تنسيق عودة مواطنى البلدين.

وقال أونياما للصحفيين خلال زيارته إلى طرابلس "الهدف الرئيسي، ونحن نركز تماما على هذا الهدف، هو إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "رئيسنا وفر كل الموارد المتاحة اللازمة لعودة كل النيجيريين الموجودين هنا"، وقال الوزير إن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيرى جوا لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا.

وقال "تصل اليوم طائرتان ونأمل إن شاء الله فى عودة ما يصل إلى 800 نيجيرى، وأضاف "بعض المشكلات تتمثل فى تحديد عددهم بدقة إذ أن بعضهم موجود فى مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم فى أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها".