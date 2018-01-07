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نيابة الأقصر تنتظر تقرير سلطات الطيران المدنى بشأن حادث البالون المنكوب

الأحد، 07 يناير 2018 08:00 ص
نيابة الأقصر تنتظر تقرير سلطات الطيران المدنى بشأن حادث البالون المنكوب حادث بالون الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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تواصل النيابة العامة بالأقصر، تحقيقاتها فى حادث ارتطام بالون طائر الجمعة الماضية، بالأرض فى منطقة جبلية بالبر الغربى، والذى أسفر عن مصرع سائح وإصابة 15 آخرين، حيث تنتظر تقرير مفصل من سلطات الطيران المدنى عن ملابسات الحادث، وذلك تمهيداً لتجديد حبس 4 مسئولين بالشركة مالكة البالون، أو إخلاء سبيلهم.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس قائد البالون المنكوب و3 مسئولين بالشركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير مفصل حول الحادث من سلطات الطيران، حيث كان قد وقع حادث لإحدى البالونات الطائرة فجر الجمعة الماضية، وأسفر عن مصرع سائح من جنوب أفريقيا وإصابة 15 آخرين بينهم قائد البالون، وذلك عقب نقلهم عبر 20 سيارة إسعاف لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة.

 


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