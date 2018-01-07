نواب البرلمان يشاركون فى احتفالات عيد الميلاد بمركز بسيون فى الغربية

نواب البرلمان يشاركون فى احتفالات عيد الميلاد بمركز بسيون فى الغربيةالأحد، 07 يناير 2018 02:13 ص
جانب من الاحتفال
الغربية - احمد زياده
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شاركت الجهات التنفيذية والشعبية بمدينة بسيون فى محافظة الغربية فى تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مساء أمس السبت بكنيسة مارى مينا ببسيون فى ظل استنفار أمنى مكثف وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب سامح حبيب، وحمادة القسط فؤاد حسب الله ، وخالد مصباح والعميد محمود كشك مأمور مركز شرطة بسيون .
ومن جانبه طالب القس مينا عبده عبيد راعى كنيسة مارى مينا أن يصلى الجميع من أجل مصر ليهدى الله الأشرار وأن يصلوا من أجل الرئيس السيسى الذى وعد فأوفى بوعده.
الاحتفال
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جانب-من-الاحتفال
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