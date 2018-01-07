ننشر أول صور لحادث اصطدام سفينة شحن صينية بناقلة نفط وفقدان 32 شخصا





أ ف ب





فُقد 32 شخصا بينهم 30 إيرانيا، الأحد، بعد حادث اصطدام فى بحر الصين الجنوبى بين سفينة شحن صينية، وناقلة نفط اشتعلت فيها النار، وفق ما أعلنت وزارة النقل الصينية.

وعلى إثر الحادث، أعلنت الوزارة فى بيان فقدان أثر ناقلة نفط كانت تنقل 136 ألف طن من النفط وعلى متنها طاقما من 32 شخصا هم 30 إيرانيا وبنجلادشيين اثنين.

وأشارت إلى أن سفينة الشحن الصينية "لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها.



اصطدام سفينة شحن صينية بناقلة نفط إيرانية

وأعلنت الحكومة الصينية أن النار اشتعلت فى ناقلة تحمل نفطا إيرانيا وتديرها أكبر شركة فى إيران لشحن النفط، وبدأت حمولتها تتسرب إلى مياه بحر الصين الشرقى بعد تصادمها مع سفينة صينية للبضائع الصب.

وقالت وزارة النقل إن الناقلة سانتشى المسجلة فى بنما تصادمت مع سى إف كريستال على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاى مساء السبت، وفُقد أفراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا.



جانب من الحادث

وكانت الناقلة فى طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات، ما يعادل نحو مليون برميل تساوى قيمتها 60 مليون دولار بناء على الأسعار العالمية للنفط الخام.

وقالت الوزارة إن "سانتشى طافية وتحترق فى الوقت الحالى، هناك نفط يتسرب ونقوم حاليا بجهود للإنقاذ".