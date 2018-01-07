"نسمة" و"المصرية العالمية" تلغيان إقلاع 4 رحلات لظروف التشغيل

"نسمة" و"المصرية العالمية" تلغيان إقلاع 4 رحلات لظروف التشغيلالأحد، 07 يناير 2018 10:49 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إلغاء 4 رحلات دولية تابعة لشركتى نسمة للطيران والمصرية العالمية للطيران بسبب ظروف التشغيل الخاصة بالشركتين.
وتلقت سلطات المطار إخطارًا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 330 المتجهة إلى شرم الشيخ، ورحلة رقم 930 والمتجهة إلى ميلان، ورحلة 106 المتجهة إلى ينبع، بالإضافة إلى وصول إخطارا آخر من شركة نسمة للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 170 المتجهة إلى جدة.
وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.
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