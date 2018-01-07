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ميركل: متفائلة مع بدء محادثات تشكيل الحكومة مع الديمقراطيين الاشتراكيين (صور)

الأحد، 07 يناير 2018 11:56 ص
ميركل: متفائلة مع بدء محادثات تشكيل الحكومة مع الديمقراطيين الاشتراكيين (صور) المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشولتس


برلين (رويترز)
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، إنها "متفائلة" ببدء محادثات استكشافية مع الديمقراطيين الاشتراكيين الذين قال زعيمهم مارتن شولتس إن حزبه لن يضع خطوطا حمراء فى بداية المحادثات.

ومن المقرر أن تجرى كتلة ميركل المحافظة والحزب الديمقراطى الاشتراكى محادثات تستمر خمسة أيام لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما إيجاد أرضية مشتركة كافية لتجديد "الائتلاف الكبير" الذى حكم ألمانيا على مدى أربع سنوات.

وقال هورست زيهوفر زعيم الاتحاد الاجتماعى المسيحى، وهو الحزب الشقيق فى ولاية بافاريا لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل، إنه مقبل على المحادثات بروح معنوية عالية وقال إنه يتعين التوصل إلى اتفاق.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

 

شولتس يحيى ميركل
شولتس يحيى ميركل

 

مارتن شولتس
مارتن شولتس

 

ميركل ومارتن شولتس
ميركل ومارتن شولتس

 


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