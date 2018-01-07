موجز أخبار الـ6.. الداخلية تضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر









نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان الفريق أحمد شفيق عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2018، إلى جانب نجاح وزارة الداخلية فى ضبط 22 قناة و59 مركزا تعليميا غير مرخصة خلال شهر ديسمبر الماضى.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..









أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية ، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها خلال العام الحالى 2018









أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه إلحاقاً ببيان الهيئة العامة للاستعلامات الصادر مساء السبت حول الادعاءات التى وردت بتقرير صحيفة النيورك تايمز في نفس اليوم عن شخص يدعى النقيب أشرف الخولى، وزعم أنه ضابط بالمخابرات العامة المصرية، تؤكد الهيئة عدم صحة هذا الأمر، وتنفى نفيا تاما وجود أى شخص يحمل هذا الاسم ويعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية .









قالت صحيفة "صنداى تليجراف" إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يمكن أن يعرقل اتفاق التجارة عبر الأطلسى مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، إذا لم يدع إلى حفل زفاف الأمير هارى، وذلك بحسب مؤلف كتاب "النار والغضب" والذى هز أوساط السياسة الأمريكية بمجرد الإعلان عنه.









تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 29 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 59 قضية مطبوعات تعليمية، و16 قضية مطبوعات أدبية، وضبط 14 قضية مطبوعات متنوعة وضبط 504 منشأة تعمل بدون ترخيص .









أكدت وزارة البيئة أن الحوت النافق بالإسكندرية هو نفس نوع الحوت الذى ظهر فى يوليو 2016 بمارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة فى المياه المصرية، والمصنف عالمياً "مهدد بخطر الإنقراض" طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.









أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم تشكيل لجنة من المحميات الطبيعية ومعهد علوم البحار تحت إشراف محافظ الإسكندرية لمعرفة سبب نفوق "الحوت" ووصوله إلى شاطىء رشدى فى الإسكندرية، موضحا أنه تم أخذ عينات من الحوت لتحليلها، وسيتم تحديد سبب الوفاة بعد تشريحه.









انتهت شركة المقاولون العرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال إنشاء كوبرى جهينة فى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لنقل الحركة المرورية أمام القادم من وصلة دهشور وحتى طريق الواحات، وسط تمركز رجال المرور بكافة الطرق المؤدية إلى الكوبرى، لمنع ظهور أى تكدسات مرورية بالطريق وتم فتحه أمام حركة السيارات.









كشف مصدر أمنى بأن المتهم بالتسلل لمجمع الخصوص للتعليم الأساسى بالقليوبية وسرقة أسئلة الامتحانات من غرفة الكنترول عن طريق كسر الشباك لبيعها للطلبة، ينتمى لجماعة الإخوان.









قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الماء نعمة من نعم الله تعالى يجب الحفاظ عليها استخدامًا، وترشيدًا، وشكرًا لله عليها، وبناء على القاعدة العامة أن لولى الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام، فإن لولى الأمر أن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض.









يستضيف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والإعلامى عمرو الكحكى، فى حلقة اليوم، الأحد، من برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة "النهار one"، الإعلامى عزمى مجاهد، فى حلقة خاصة يكشف فيها زيف ما نشرته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية وادعاءاتها بامتلاكها تسجيلات حول تلقيه تعليمات حول ما يعرضه فى برنامجه عن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فى لافتة طيبة تدل على روح الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب المصرى، ودور رجال الشرطة الاجتماعى، قام عدد من أفراد الشرطة بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتوزيع كعك وبسكويت وبيتى فور، على الأخوة الأقباط داخل كنيسة العذراء بمدينة المحلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أعلنت المدير التنفيذي لرابطة مشغلى الرحلات فى روسيا (أتور)، مايا لوميدز، أن مبيعات الجولات السياحية الروسية الأولى إلى مصر يمكن أن تبدأ بعد عطلة رأس السنة الجديدة بسعر 35 ألف روبل لمدة أسبوع لشخص واحد ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى شاملة الطيران ذهاب وعودة بالإضافة إلى المكوث فى فندق 3 نجوم شامل.

كشفت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، العثور على أغلى زجاجة فودكا فى العالم، والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد أيام من سرقتها من داخل أحد الملاهى الليلية بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن.

قتل ناشط فى كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأحد، فى انفجار "عرضى"، فى قطاع غزة، حسبما أعلنت الكتائب ومصادر طبية فلسطينية.

بعد اتهامه من جانب جماعة الإخوان وحلفائها بسرقة ميزانية قناة الشرق الإخوانية، طل علينا اليوم الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، ببيان معنون بـ"لماذا لا أرد؟!"، وصف فيه متهميه بالغباء والحماقة.

شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة إقبالا متوسطا من الزائرين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تكثيف أمنى بمحيطها.

كتشف مجموعة من الباحثين الأمنيين ثغرات أمنية جديدة يطال أثرها كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المستخدمة اليوم والتى تعتمد على معالجات مطورة من قبل شركات Intel و AMD و ARM.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار "البلاتينية" بعائد 16% و20%، وشهادات استثمار الفئة "ب" ارتفعت إلى 440 مليار جنيه، منذ طرحها حتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.

تلقى الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر عرضاً لتدريب منتخب أمريكا خلال الأيام المقبلة.

اتفقت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على زيارة طاقم الحكام الإيطالى الذى سيدير مباراة الزمالك والأهلى، المقرر لها غداً الاثنين، على زيارة الأهرامات فى الرابعة عصر اليوم.

يعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى أسماء اللاعبين الرحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، وذلك بعد العودة من رحلة الإمارات والتى يتخللها مواجهة المصرى البورسعيدى على كأس السوبر المصرى وهى المباراة المقرر إقامتها يوم 12 يناير الجارى.

اختار موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول، بالتشكيلة المثالية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عن شهر ديسمبر الماضى.

أكد مجلس النواب، على أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يعد من أهم القوانين المتوقع مناقشتها خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية صدور قانون تجريم الكراهية، لأن كل ذلك يصب فى صالح قضية تجديد الخطاب الدينى.

كعادتها بهذه الساعات المباركة من كل عام، انطلقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية معلنة الفرحة ومهللة بعيد الميلاد المجيد، وذلك وسط جمعًا كبيرًا من المصريين الذين جاءوا من مختلف المؤسسات لتهنئة البابا تواضروس الثانى وبطريرك الكرازة المرقسية بالعيد.

مسلمون وأقباط إيد واحدة فى احتفالا عيد الميلاد المجيد، هذا هو المشهد العام الذى برز من خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمتنزهات بالقاهرة والجيزة، والتى شهدت مشاركة عدد كبير من المسلمين لأخوتهم الأقباط فى الاحتفال بعيد الميلاد وهو ما يعكس مدى الترابط والإخاء ووحدة الشعب المصرى .

يوما بعد الآخر تتساقط الأقنعة عن أعداء الدولة المصرية، الذين يستغلون الأبواق "مدفوعة الأجر" لدق الأسافين بالرأى العام المصرى، وتزييف الحقائق عبر منصات إعلامية مستغلين حريبة التعبير المكفولة بها، وفى هذا الصدد دأب أحد الصحفيين بـ"نيويورك تاميز" الأمريكية على بث أكاذيبه المسمومة ضد الدولة المصرية.

فى جو سادته المودة والإخاء والتسامح، شارك محافظو مصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية فى المحافظات، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، فى تأكيد على أواصر الأخوة والمواطنة.

فى مشهد اعتاده العالم وفى رسالة جديدة للتأكيد على وحدة النسيج المصرى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح الجديدة فى العاصمة الإدارية، ليطلق العديد من الرسائل الهامة للداخل والخارج، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن المصريين متحدين خلف أهدافهم وأحلامهم الكبرى فى البناء والتنمية، وأن أى محاولات خارجية للنيل من وحدة الشعب المصرى عبر إثارة الفتن تارة، أو الهجمات الإرهابية تارة آخرى، مصيرها الفشل.