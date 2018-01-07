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الأحد، 07 يناير 2018 11:34 ص
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مليشيات الحوثى تقصف مناطق سكنية فى البيضاء وسط اليمن

الأحد، 07 يناير 2018 01:02 ص
مليشيات الحوثى تقصف مناطق سكنية فى البيضاء وسط اليمن جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


عدن أ ش أ
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قال مصدر يمنى مسئول، أن مليشيات الحوثى الانقلابية، قصفت، مساء السبت، بشكل عشوائى قرية الدريعاء، بمديرية ذى ناعم فى محافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر يمنى أن القصف الحوثى أسفر عن أضرار كبيرة بمسجد القرية ومنازل وممتلكات ومزارع المواطنين وسبب حالة ذعر وهلع للأطفال والنساء ، موضحاً أن القصف العدوانى ضد المدنيين وقراهم يأتى لتغطية عجز هذه المليشيات عن مواجهة المقاومة الشعبية فى الميدان بجبهات القتال فى تلك المناطق.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم فلالى

الرغبات والغايات

احتياجات ومتطلبات اصبحت اكثر مما كانت عليه، وفيها من الصعوبة والتعقيد فى العمل على تحقيقها، وبالتالى فإنه سوف يكون هناك نوعا من العجز فى تلبية هذه الرغبات والغايات واشباعها، والتى لم تكن بمثل هذه الصورة وهذا الشكل فى الماضى، حيث انه كانت هناك تلك الحالة من القيام بالعمل على اداء الواجبات وفقا للظروف المحدودة والطابع العام المألوف

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