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مقتل قيادى حوثى بارز فى معارك مع قوات التحالف بمحافظة الجوف

الأحد، 07 يناير 2018 05:10 ص
مقتل قيادى حوثى بارز فى معارك مع قوات التحالف بمحافظة الجوف جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
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لقى القيادى الحوثى البارز عيسى بحيج، مصرعه فى أطراف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، خلال معارك مع قوات التحالف العربي.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة السبت، مشيرة إلى أن بحيج يعد من أبرز القيادات الدينية الحوثية فى اليمن.

يأتىى ذلك فى الوقت الذى شنت فيه ميلشيات الحوثى قصفاً على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية شرقى مدينة تعز اليمنية، فيما خيم التوتر على مديرية أب النادرة وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين منزل اللواء عبد الحافظ السقاف، القائد السابق لقوات الأمن المركزى فى عدن والتهديد بتفجير منزله بعد أن كانت وساطة قبلية تدخلت وأقنعت المتمردين بالانسحاب.

وكانت مصادر يمنية أفادت بمقتل 8 حوثيين فى اشتباكات مع قوات الجيش الوطنى اليمنى بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء، فميا قصفت مقاتلات التحالف العربى مواقع أخرى لهم فى مديريتى رازح و كٌتاف فى نفس المحافظة، إضافة إلى استهداف مخزن سلاح لهم فى صرواح بين محافظتى صنعاء ومأرب.


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سكاى نيوز

مقتل قيادى حوثى

معارك

قوات التحالف



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