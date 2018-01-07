video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل أكثر من 23 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

الأحد، 07 يناير 2018 09:26 ص
مقتل أكثر من 23 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق


أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 23 مسلحا على الأقل فى غارات شنتها طائرات التحالف العربى على معاقل للمتمردين الحوثيين فى جبهة الساحل الغربى لليمن.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن طائرات التحالف قصفت تجمعات للحوثيين شرق الخوخة، واستهدفت تعزيزات لهم بعد وصولها إلى مديرية باجل على الساحل الغربى.

وقالت مصادر يمنية ميدانية، أن ميليشيات الحوثى الإيرانية قد دفعت بتعزيزات من صنعاء والمحويت باتجاه الحديدة، فى محاولة لإيقاف التقدم الذى تحققه القوات الشرعية والتحالف فى جبهة الساحل الغربى.

يذكر أن القوات الشرعية قد تصدت لهجوم الحوثيين فى تعز جنوبى البلاد فى محيط معسكر التشريقات شرقى المدينة، تخلله قصف على مواقع الجيش اليمنى وبعض الأحياء السكنية فى المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى: الصاروخ الباليستى المعترض فى نجران استهدف مناطق آهلة بالسكان

مصادر يمنية: مقاتلات التحالف العربى تقصف تجمعات ومواقع للحوثيين فى صعدة

ننشر صور آثار القصف الجوى للتحالف العربى على مواقع الحوثيين فى صعدة

التحالف العربى

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيين

اخبار العرب



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة