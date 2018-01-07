مقتل أكثر من 23 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

مقتل أكثر من 23 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمنالأحد، 07 يناير 2018 09:26 ص
قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 23 مسلحا على الأقل فى غارات شنتها طائرات التحالف العربى على معاقل للمتمردين الحوثيين فى جبهة الساحل الغربى لليمن.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن طائرات التحالف قصفت تجمعات للحوثيين شرق الخوخة، واستهدفت تعزيزات لهم بعد وصولها إلى مديرية باجل على الساحل الغربى.
وقالت مصادر يمنية ميدانية، أن ميليشيات الحوثى الإيرانية قد دفعت بتعزيزات من صنعاء والمحويت باتجاه الحديدة، فى محاولة لإيقاف التقدم الذى تحققه القوات الشرعية والتحالف فى جبهة الساحل الغربى.
يذكر أن القوات الشرعية قد تصدت لهجوم الحوثيين فى تعز جنوبى البلاد فى محيط معسكر التشريقات شرقى المدينة، تخلله قصف على مواقع الجيش اليمنى وبعض الأحياء السكنية فى المنطقة.
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