"مصر للطيران" تسير 102 رحلة من مطار القاهرة خلال 24 ساعة لنقل 9 آلاف و712 راكبا

"مصر للطيران" تسير 102 رحلة من مطار القاهرة خلال 24 ساعة لنقل 9 آلاف و712 راكباالأحد، 07 يناير 2018 09:27 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
أقلعت من مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية 102 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 9 آلاف و712 راكبا من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، حيث أقلعت من المطار 27 رحلة داخلية.
إضافة تعليق
دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى
صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة