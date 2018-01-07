مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة.. ومقتل طفلة بعد سقوط حجر عليها بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر





لقي نقاش مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية امن المنوفية، اخطارا يفيد بسقوط شخص من اعلى سقالة بعمارة سكنية، ووفاته وبالانتقال والفحص وسؤال والده " س. ا. ا. م" بالمعاش أفاد بأنه حال قيام ابنه بأعمال النقاشة اختل توازنه وسقط أرضا من أعلى سقالة بالدور الرابع .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود جرح بالرأس وكدمات بالظهر ونزيف بالمخ والأذن مما أدى إلى الوفاة ووأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات .

كما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط حجر عليها من إحدى البنايات أمام منزلها بمركز الشهداء بالمنوفية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وتلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى الطفلة "ج. ا.م " مصابة بتهتك بالجمجمة ونزيف بالمخ .

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الطفلة قرر سقوط حجر من إحدى البنايات بسبب سوء الأحوال الجوية حال لهوها أمام المنزل مما أدى الى الوفاة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .