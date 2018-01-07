مصرع فلاح فى حادث تصادم على رافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

لقى فلاح مصرعه بكفر الشيخ، لاصطدام سيارة ميكروباص قادمة من بلطيم بعربته الكارو التى كان يستقلها، على رافد الطريق الدولى الساحلى قبالة عزبة كلش، ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفلاح إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "ماهر.ع.م" 53 سنة، فلاح، أثر اصطدام سيارة ميكروباص قادمة من تجاه بلطيم بالعربة الكارو التى كان يستقلها الفلح، أثناء محاولة قائد السيارة الميكروباص تخطى تروسيكل على الطريق، فاصطدم بالعربة الكارو، أدى لمصرع الفلاح، ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وبالكشف الطبى على الجثة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تحرر المحضر رقم 226 لسنة 2018 جنح مركز كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة.