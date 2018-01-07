مصرع شخص وإصابة اثنان آخران فى انقلاب ونش بجبل الجلالة بالسويس

مصرع شخص وإصابة اثنان آخران فى انقلاب ونش بجبل الجلالة بالسويسالأحد، 07 يناير 2018 08:24 م
حادث - أرشيفية
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى انقلاب ونش محمل على سيارة نقل بطريق جبل الجلالة – العين السخنة بالسويس، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابان إلى مستشفى العام بينهم مصاب فى حالة خطرة.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بانقلاب ونش محمل على سيارة نقل بطريق جبل الجلالة بالعين السخنة، وأزالت قوات شرطة تامين الطرق ومرور السويس، آثار الحادث من الطريق.
وقال مصدر طبى، إنه جارى علاج المصابين فى الحادث بمستشفى السويس العام وستجرى عملية جراحية لأحد المصابين.
إضافة تعليق
صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون
صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة