مصرع شخص وإصابة اثنان آخران فى انقلاب ونش بجبل الجلالة بالسويس





السويس- سيد نون





لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى انقلاب ونش محمل على سيارة نقل بطريق جبل الجلالة – العين السخنة بالسويس، ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابان إلى مستشفى العام بينهم مصاب فى حالة خطرة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بانقلاب ونش محمل على سيارة نقل بطريق جبل الجلالة بالعين السخنة، وأزالت قوات شرطة تامين الطرق ومرور السويس، آثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبى، إنه جارى علاج المصابين فى الحادث بمستشفى السويس العام وستجرى عملية جراحية لأحد المصابين.