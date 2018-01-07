مصرع أب إثر إصابته بأزمة قلبية بعد سرقة توك توك نجلة بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر





توفى أب إثر صدمة نفسية بعد علمه بسرقة توك توك نجلة بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم " خ م ع " 18 سنة، وشقيقة " ع م ع " 16 سنة، ببلاغ لمركز شرطة الباجور يفيد بسرقة توك توك خاص بهما ووفاة والدهما "م ع " 45 سنة، عقب علمه الخبر وإصابته بأزمة قلبية توفى على إثرها فى الحال".

بالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفى، أكد أنه تعرض لسرقة التوك توك الخاص به، عندما استقله أحد الأشخاص وكان فى طريقة إلى قر ية شنشور، وفى إحد المناطق توقف ليقضى حاجته، فخرج عليه مجموعة من الشباب وأخذوا التوكتوك وفروا هاربين، وعندما عاد الشاب ليخبر والده بما حدث أصيب بأزمة قلبية ولم يتمكنوا من إسعافة، وتوفى قبل وصولة إلى المستشفى .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وملابساتها .







