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مسئول فلسطينى: "قانون إعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

الأحد، 07 يناير 2018 08:26 ص
مسئول فلسطينى: "قانون إعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين


رام الله أ ش أ
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين الإجرامية التى شرعها الكنيست فى العامين الأخيرين ضد الأسرى، يكرس الهمجية الإسرائيلية التى تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية.

وأضاف قراقع فى بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع التى تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فى سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتى جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأى أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.

واعتبر قراقع، أن سن مثل هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطنى ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعى إسرائيل.

تصريحات قراقع، جاءت خلال زيارات ميدانية له ووفد من الهيئة، للأسيرة المحررة ملاك الغليظ 14 عاما من مخيم الجلزون، والتى أفرج عنها بعد قضائها 8 أشهر فى سجون الاحتلال، وزيارة الأسيرة المحررة صباح فرعون، بعد قضائها 18 شهرا فى الاعتقال الإدارى حيث تمت الزيارة بحضور رئيس بلدية "العيزرية" عصام فرعون.

كما زار قراقع عائلة الأسير داوود عدوان والذى علق إضرابه عن الطعام أمس، بعد وعود من إدارة سجون الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الإدارى بحقه.


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