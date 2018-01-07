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مرور الجيزة يرفع 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة

الأحد، 07 يناير 2018 08:08 ص
مرور الجيزة يرفع 14 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، تم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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