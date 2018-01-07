مدير الهندسة التحليلية بـ"بوينج" يشرح لـ"اليوم السابع" مزايا طائرة الأحلام

كتب محمود عبد الغنى

أكد المهندس طارق محمود، مدير الهندسة التحليلية بشركة بوينج بمدينة سياتل الأمريكية، أن طائرة الأحلام "دريملاينر" والتى تعاقدت شركة مصر للطيران على 6 طائرات منها، هى طائرة ضخمة من طراز بوينج، ومن أكثر طائرات الشركة كفاءة فى استهلاك الوقود، وهى أول طائرة كبيرة تكون مصنوعة من المواد المركبة composite materials البلاستيك المعزز بألياف الكربون وعلى وجه التحديد 80٪ من حجمها مصنوع من المواد المركبة، مما يجعلها أخف بكثير.



وأضاف "محمود" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة بيونج تلقت أكثر من ألف طلب لشراء هذا الطراز قبل التصنيع ويرجع ذلك لما تتمتع به الطائرة من مزايا حيث تأتى النوافذ بمساحة 27 × 47 سم، وهى أكبر من مثيلاتها فى الطائرات الأخرى بنسبة 30%، وقد تم تصميمها بحيث يمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ بكبسة زر واحدة، وتحتوى على تقنية تحد من مستوى الضوضاء بنسبة 60%، بسبب وجود الحواف المسننة فى غرفة المحركات، مما يؤدى إلى تقليل نسبة الضوضاء فى الطائرة من الداخل ومن الخارج، كما أن بها مساحات شاسعة لوضع أمتعة الضيوف فى الأرفف العليا، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تزويد الطائرة بكافة خدمات الاتصالات والانترنت اللازمة على متنها،

بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية.



وأشار مدير الهندسة التحليلية بشركة بوينج أن الطائرة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 296 راكباً، وتعد التطور القادم من الطائرات، كما أنها تحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى و استطاعة الطائرة ان تقطع مسافات بين 8,000 و 8,500 ميل بحرى أو مايعادل 14,800 إلى 15,700 كيلومتر، دون توقف.



وتابع "محمود" تستخدم دريملاينر بطاريات أكسيد الكوبالت، نفس نوع الذى يتم استخدامه فى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأن هذه البطاريات مختارة لجميع هذه الأغراض لأنها تملك محتوى عاليا من الطاقة بالنسبة لحجمها، كما تتمتع الطائرة بكفاءة فى صرف الوقود أكثر بحوالى 20% على الأقل من الطائرات المنافسة لها.



وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد تعاقدت على شراء 6 طائرات من طراز البوينج "دريملاينر" أو طائرة الأحلام 787-9 ، مع شركة "إيركاب" الأمريكية، ضمن أكبر الصفقات التجارية فى تاريخ الشركة .