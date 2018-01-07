مدير المرور يتفقد الطرق السريعة ويشدد على تأمين الرحلات

طرق سريعة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
إضافة تعليق
وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة