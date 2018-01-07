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"محمد" ثالث أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد فيينا

الأحد، 07 يناير 2018 08:33 ص
"محمد" ثالث أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد فيينا مسجد فى أوروبا ـ صورة أرشيفية


وكالات الأنباء
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كشفت نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 فى النمسا، أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء رواجا بين الذكور المولودين فى العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من "ألكسندر" و"ماكسيميليان".

وأفادت بذلك صحيفة "كرونين زيتونج" اليومية النمساوية، مشيرة إلى أن وجود اسم "محمد" فى مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشارا فى فيينا يعد "تغيرا ثقافيا" فى البلاد.

ووفق الصحيفة، فإنه بصفة عامة لم يحصل اسم "محمد" على المرتبة الثالثة، لكن بعد جمع كل الهجاءات المختلفة التى يكتب بها الاسم، ومن بينها "Muhamed"، و"Mohamad"، و"Muhammad"، حل الاسم فى تلك المرتبة.

وبلغ عدد من حملوا اسم "ألكسندر" 175، و"ماكسيميليان" 161، و"محمد" 159، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت الإحصائية أنه على صعيد تسمية الفتيات، جاء اسم "صوفيا" فى المرتبة الأولى، تبعه كل من "سارة" و"آنّا".

واستقبلت النمسا نحو 90 ألفا من طالبى اللجوء خلال عام 2015؛ ما يمثل أكثر من 1 بالمائة من عدد سكانها الذى يبلغ حاليا نحو 8 ملايين و623 ألف نسمة.

يذكر فى هذا السياق، أن اسم "محمد" دخل قائمة أسماء الـ10 الأكثر شعبية للأطفال فى إنجلترا وويلز فى المملكة المتحدة، متجاوزا وليام وجيمس ودانيال، وغيرها من الأسماء الشائعة تاريخيا فى البلاد، وفقا لبيانات من وكالة الإحصاء الوطنية البريطانية.


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