video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد دعوى قضائية..

محكمة النقض تلزم فروع الشركات بسداد الرسوم لغرفة القاهرة التجارية

الأحد، 07 يناير 2018 04:52 م
محكمة النقض تلزم فروع الشركات بسداد الرسوم لغرفة القاهرة التجارية المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة


كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق


حصلت غرفة القاهرة التجارية على حكم قضائى من محكمة النقض بإلزام فروع الشركات بدفع قيمة اثنين فى الألف" سنويا من قيمة رأس المال المقيد بالسجل التجارى الخاص بالمركز الرئيسى التابع له كل فرع.

 

وكانت إحدى الشركات قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بعدم إلزام الفروع بدفع رسوم مثل المركز الرئيسى واكتفائها بالحد الأدنى فقط مما دفع غرفة القاهرة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة النقض التى حسمت الموقف وألزمت الفروع بدفع الرسوم طبقا لرأس المال المثبت فى السجل التجارى للمركز الرئيسى لكل شركة.

 

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مضمون هذا الحكم سيتم تعميمة على كافة الغرف على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.

 

ونوه "العربى"، إلى أن الحكم القضائى بإلزام فروع الشركات بدفع الرسوم مثل المركز الرئيسى لها يضيف رسوما جديدة للغرف التجارية، مما يعنى زيادة حصيلتها المالية والتوسع فى تقديم خدمات جديدة لمنتسبيها من التجار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إبراهيم العربى: اجتماعات مع رجال الأعمال اليابانيين لزيادة الاستثمار فى مصر

إبراهيم العربى: رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر وساندوها فى أصعب ظروفها

غرفة تجارة القاهرة

الاتحاد العام للغرف التجارية

اقتصاد



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة