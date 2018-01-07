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محافظ سوهاج ومدير الأمن ورئيس الجامعة يقدمون هدايا لأطفال بيت الرحمة المسيحية

الأحد، 07 يناير 2018 10:05 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن ورئيس الجامعة يقدمون هدايا لأطفال بيت الرحمة المسيحية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
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زار الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج يرافقه اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وعلى طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار العسكرى، ووكلاء الوزرات، ورجال الأزهر والقيادات التنفيذية، وعدد من النواب بالمحافظة، دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الإنجيلين بسوهاج.

وقدم المحافظ والوفد المرافق له، ورجال الدين المسيحى والإسلامى، الهدايا إلى 27 طفلا من أطفال دار رعاية الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية، وتقديم علب حلوى وكسوة عيد ومبلغ مادى كعيدية.

وأكد محافظ سوهاج على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، وأن الجميع شركاء فى هذا الوطن، وإن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى، فجميعنا مصريون متحدون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.

وأوضح المحافظ أنه حريص على التواصل مع رجال الدين، مثلما يحرص على لقاء مواطنى سوهاج قائلا: "إننا أخوة داخل هذا الوطن الذي يجمعنا فيه أواصر المحبة والأخوة"، وتعتبر الوحدة الوطنية من أهم الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع، وهى التي تمنحنا القوة اللازمة لمواجهة الأعداء لأن الاتحاد قوة.

وقال إنه من السهل جدا أن تكسر عصا واحدة لكن من الصعب أن تكسر حزمة من العصي، لذلك لابد من الالتفاف حول الوطن والاتحاد لتحقيق الوحدة الوطنية التى هى صمام الأمان بالنسبة لنا جميعا، تحيا مصر شعبا وجيشا وشرطة.


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