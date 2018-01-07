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محافظ سوهاج : المحافظة استعدت للانتخابات التكميلية فى جولة الإعادة بمركز جرجا

الأحد، 07 يناير 2018 06:42 م
محافظ سوهاج : المحافظة استعدت للانتخابات التكميلية فى جولة الإعادة بمركز جرجا محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة استعدت لإجراء جولة الاعادة للانتخابات التكميلية بدائرة مركز ومدينة جرجا على مقعد النائب المتوفى هرقل وفقى بدائرة "جرجا"، مضيفاً أن الانتخابات ستجرى غدا وبعد غد، الاثنين والثلاثاء 8 و 9 يناير الحالى، وتجرى جولة الإعادة بين المرشحين رشدى محمد وفقى عبد القادر وقد حصل فى الجولة الأولى على 10740 صوتا وخليفة رضوان خلف وقد حصل على 9746 صوتا.

 

وأضح المحافظ  فى بيان له، أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بها 62 مقراً انتخابيا و 137 لجنة فرعية مقسمة إلى 95 لجنة بدائرة مركز جرجا و42 لجنة بدائرة قسم جرجا ، وأن إجمالى عدد الناخبين بدائرة المركز 200 ألف 769 ناخب وناخبة وإجمالى عدد الناخبين بدائرة قسم جرجا 92 ألف و27 ناخب وناخبة وبهذا يصبح إجمالى عدد الناخبين بالدائرة 292 ألف و897 ناخب وناخبة ، مشيراً إلى أن عملية التصويت تبدأ 9صباحا وحتى الساعة 9مساء.

وشدد عبد المنعم على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالتأكد من إمداد المراكز الانتخابية بكافة الوسائل التى تساهم فى إجراء الانتخابات بيسر وسهولة ، مع عدم السماح بوجود أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية ورفع أى مخلفات أولا بأول ، وتم رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مصادر المياه والكهرباء وتجهيز أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، لافتا إلى وجود تنسيق لتأمين المقار الانتخابية من خلال اجهزة الشرطة.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمتابعة الانتخابات وأخرى بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات وحتى انتهاء عملية فرز الصناديق.

 


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